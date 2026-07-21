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T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Esas no: 2020/25

Karar no: 2026/134

Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen Davalı Gonca Nezihe Geoghegan'a Gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile, 1-Davanın REDDİNE, Dava konusu İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, 444 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazın tamamının dosyada mevcut 08/05/2026 tarihli 2026/87 Esas 2026/123 Karar sayılı verasetnamede adı geçen Hüseyin oğlu Hakkı Akkurt mirasçıları adına payları oranında adlarına tespiti ile tapuya tescillerine, şeklinde tebliğden itibaren 15 günlük yasal süre içeresinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, Davacı Maliye Hazinesi vermiş olduğu dilekçe ile hükmü temyiz etmiştir. Gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin yukarıda ismi geçen şahsa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 17/07/2026

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