T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Esas no: 2018/106

Karar no: 2025/21

Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen Didar TÜTÜNCÜ'ye gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile;

"1-Davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE, Davacı Orman İdaresinin tespit maliklerine yönelttiği davanın esastan REDDİNE, Davacı Orman İdaresinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yönelttiği davanın pasif husumet yokluğundan usulden REDDİNE,

2- Dava konusu İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Yassıören mahallesi 172 ada 198 parsel sayılı taşınmazın Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/625 Esas, 2018/715 Karar sayılı veraset ilamındaki Süleyman Canan mirasçıları adına tespit ile tapuya tesciline," şeklinde tebliğden itibaren 2 haftalık süre içeresinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, ilam Hazine vekilinin vermiş olduğu dilekçe ile istinaf edilmiştir. Mahkeme hükmünün ve istinaf ilamının yukarıda ismi geçen şahısa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 20.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02393794