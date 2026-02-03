T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı : 2019/102 Esas

İLAN

Mahkememizin 2019/102 E sayılı dosyasında ismi geçen Erdoğan YAMAN adına Dava dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2019/102 E sayılı dosya davacısı Mil-Ten Müteahhitlik Hafriyat ve Tic. Ltd. Şti dava dilekçesinde özetle, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi hükümlerince Kadastro Müdürlüğünce yapıldığı belirtilen ve ilan edilen kadastro tespiti ile müvekkili şirket adına kayıtlı olan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa (Yeni : Arnavutköy) İlçesi, Yeniköy Köyü, Tilki Tepe Mevkii, 6 Pafta (Yeni Pafta no:F21-20d-2c) - Ada (Yeni Ada No:162,) 484 Parsel (Yeni Parsel No:1) numaralı Çalılık vasıflı taşınmazın 6120,00 m2 iken, 4986.27 m2 olarak tespit gördüğünü, taşınmazda sınır olan davalıya ait İstanbul İli, Gaziosmanpaşa (Yeni:Arnavutköy) İlçesi, Yeniköy köyü, Deniz Mevkii, 6-8 Pafta (Yeni Parsel no:F21-a-20-c-1-d) - Ada (Yeni Ada No:105), 434 Parsel (Yeni Parsel No:20) numaralı Mera vasıflı taşınmazın ve yolun eksilmeye sebebiyet verdiğini, bu nedenle hatalı kadastro tespitine itirazlarının kabulü ile eksik olarak tespit edilen 1133.73 m2 lik kısmın adlarına kayıtlı İstanbul İli, Gazisosmanpaşa (Yeni:Arnavutköy) İlçesi, Yeniköy Köyü, Tilki tepe Mevkii, 6 Pafta (Yeni Pafta No:F21-a-20-D-2-c) - Ada (Yeni Ada No:162) 484 Parsel (Yeni Parsel no:1) numaralı Çalılık vasıflı taşınmaza ilave edilerek söz konusu taşınmazın tescil edilmesini talep etmişlerdir.

Belirlenen gün ve saatte, duruşma salonunda hazır olmanız gerekmekte olup, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmamanız halinde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

Mahkememiz dosyasının duruşması 18/06/2026 tarihindedir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.26.12.2025

#ilangovtr Basın no ILN02392646