T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Esas no: 2013/40

Karar no: 2025/39

Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen Gonca Nezihe GEOGHEGAN ve Recep Nedim ÖZOĞUZ'a gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile; " 1-Davanın REDDİNE,

Dava konusu İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, 432 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazın tamamının 362880 Pay kabul edilerek;

22680 payın 18863116868 T.C nolu TENAY ÇELEBİ,

34020 payın 18851117204 T.C nolu AHU ÇELEBİ YALIN,

34020 payın 18845117432 T.C nolu NURETTİN EFE ÇELEBİ,

34020 payın 11854036008 T.C nolu MESUDE GAYE TOPTAŞ,

34020 payın 25766038760 T.C nolu İBRAHİM TANJU PAKEL,

34020 payın 25763038824 T.C nolu HAMDİ ÜMİT PAKEL,

2808 payın 18161276912 T.C nolu GONCA NEZİHE GEOGHEGAN,

2808 payın 14407041146 T.C nolu SÜREYYA DİLEK BALTA,

2808 payın 18173276566 T.C nolu MEHMET HUN PAŞMAKÇIOĞLU,

2808 payın18170276620 T.C nolu AHMET ÇOŞKUN PAŞMAKÇIOĞLU,

2808 payın 18167276794 T.C nolu ABDULLAH HALİT PAŞMAKÇIOĞLU,

2808 payın 18164276858 T.C nolu MUHAMMET ALİ PAŞMAKÇIOĞLU,

2808 payın 24227090040 T.C nolu AYHAN VOLKAN SÜT,

6237 payın 18155277130 T.C nolu CENK PAŞMAKÇIOĞLU 'a,

6237 payın 18146277422 T.C nolu SELEN PAŞMAKÇIOĞLU 'a,

12474 payın 18179276348 T.C nolu TUNÇAR PAŞMAKÇIOĞLU,

9828 payın 49633243330 T.C nolu ATTİLA MÜDERRİSOĞLU,

9828 payın 38383619304 T.C nolu HALİDE NİLGÜN MÜDERRİSOĞLU,

22680 payın 13550450676 T.C nolu HARUN ÖZGÜR TURGAN,

11340 payın 23807073190 T.C nolu OSMAN SELİM GERMANER,

11340 payın 27277954980 T.C nolu HÜSEYİN MURAT GERMANER,

22680 payın 22108367458 T.C nolu OSMAN ERŞED AKCASU,

27216 payının 41308500168 T.C. Nolu ALPAY KAYAOĞLU

5292 payın 18176276402 T.C nolu GÜLER PAŞMAKÇIOĞLU,

5292 payın 16040206098 T.C nolu PINAR EREN adlarına tespiti ile tapuya tescillerine,

taşınmaz üzerinde 27233124846 TCKN Mehmet ÖĞÜTLÜCAN'a ait bina olduğuna ilişkin muhdesat şerhi verilmesine," şeklinde karar verilmiş ve hüküm Davacı Hazine vekili tarafından istinaf edilmiştir. Mahkeme hükmünün ve istinaf dilekçesinin yukarıda ismi geçen şahıslara ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 08/09/2025

