İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

İl/İlçe Mahalle Ada Parsel Alan (m²) Belediye

Hissesi Belediye Payına

Düşen Alan (m²) Satılacak

Alan (m²) İstanbul/

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 1702 13 301.00m² Tam 301.00m² 301.00m²

İmar Durumu : Bahse konu parselin de içerisinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 03.10.2016 gün ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.09.2016 tarihli ve 2016/9193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir. 1702 Ada 13 Parsel, 19.11.2021 tarihinde onanan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 03/10/2016 Gün Ve 29846 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Pazariçi Mahallesi (2. Kısım) 16.16 Ha'lık Riskli Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık ikiz nizam 3 katlı konut alanında kalmaktadır.



Cinsi :Arsa

Şerh/Beyan/Muhdesat : Üzerindeki bina no:1 Sabri TONGÜÇE aittir.

Parselin Hali Hazır Durumu :Üzerinde yapı bulunmaktadır.

Muhammen Bedel :5.568.500,00TL

Geçici Teminat :556.850,00TL

Şartname Bedeli :2.500,00TL

İhale Tarih ve Saati :27.12.2023 – 14:15

İhale için son müracaat tarihi : 26.12.2023 – 16:30

İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL



İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgâh) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)



Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı).

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)



Kamu Tüzel kişilik olması halinde;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.

Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan Gerçek kişilerden gerçek kişilerde belirtilen belgeler, Tüzel Kişilerden ise tüzel kişilerde belirtilen belgeler istenecektir.



İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 14.12.2023 tarih ile 16.12.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.





İLAN OLUNUR



#ilangovtr Basın no ILN01947060