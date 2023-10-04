İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, her bir Taşınmaz ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

SIRA

NO ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİSİ İMAR DURUMU PARSEL HESAP ALANI HİSSE MİKTARI MUHAMMEN BEDELİ GECİCİ TEMİNAT BEDELİ (%10) İHALE TARİHİ ve SAATİ 1 3910 37 GOP BEL KONUT 190.00 m² TAM 3.420.000,00TL 342.000,00TL 18.10.2023 Saat:14:00 2 3905 21 GOP BEL KONUT+YOL 140.00 m² TAM 2.520.000,00TL 252.000,00TL 18.10.2023 Saat:14:10 3 3889 4 GOP BEL KONUT+YOL 257.00 m² TAM 4.626.000,00TL 462.600,00TL 18.10.2023 Sat:14:20 4 3889 10 GOP BEL KONUT 141.00 m² TAM 2.538.000,00TL 253.800,00TL 18.10.2023 Saat:14:30 5 3889 21 GOP BEL KONUT 111.00 m² TAM 1.998.000,00TL 199.800,00TL 18.10.2023 Saat:14.40 6 3892 4 GOP BEL KONUT 53.00 m² TAM 954.000,00TL 95.400,00TL 18.10.2023 Saat:14:50 7 3894 3 GOP BEL KONUT 204.00 m² TAM 3.672.000,00TL 367.200,00TL 18.10.2023 Saat:15:00 8 3923 5 GOP BEL KONUT 179.00 m² TAM 3.222.000,00TL 322.200,00TL 18.10.2023 Saat:15:10 9 3917 1 GOP BEL KONUT+YOL 130.00 m² TAM 2.340.000,00TL 234.000,00TL 18.10.2023 Saat:15:20 10 3933 18 GOP BEL KONUT 103.00 m² TAM 1.854.000,00TL 185.400,00TL 18.10.2023 Saat:15:30



Şartname Bedeli: 2.500,00TL (Her bir taşınmazın ihalesi birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı yapılacağı için birden fazla taşınmazın ihalesine katılmak isteyen istekli her bir ihale için ayrı ayrı şartname almak zorundadır.)

İhale için son müracaat tarihi : 17.10.2023 - 16:30

İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgâh) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)



Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı).

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)





Kamu Tüzel kişilik olması halinde;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.



Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan Gerçek kişilerden gerçek kişilerde belirtilen belgeler, Tüzel Kişilerden ise tüzel kişilerde belirtilen belgeler istenecektir.



İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 04.10.2023 tarih ile 06.10.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.









İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01899899



