BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL MEM 2026/13 GRUP OKUL/KURUM ONARIM İŞİ (ÇATALCA 8 ADET) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/614098
1- İdarenin
1.1. Adı
:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
BİNBİRDİREK MAH. İMRAN ÖKTEM CAD. İL MİLLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 FATİH / İSTANBUL FATİH/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02123843400
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
07.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
İl Millî Eğitim Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı
:
İSTANBUL MEM 2026/13 GRUP OKUL/KURUM ONARIM İŞİ (ÇATALCA 8 ADET)
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
8 Adet Okul Binası Onarım İşi
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Çatalca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İhsaniye İhsan Akdoğan İlkokulu, Örencik İlkokulu, Kestanelik İlkokulu, Çatalca AL, İzzettin Atilla Köymen Yıldıran İlkokulu, Ferhatpaşa Anaokulu, Ferhatpaşa İlkokulu
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
