KALORİFER VE JENERATÖR YAKITI (MOTORİN)
Kalorifer ve Jeneratör Yakıtı (Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2025/1917646
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
Hırkai Şerif Mah.Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) No:58 FATİH/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02126361434
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
25.11.2025 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat.6 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu 34093 Aksaray - Fatih / İSTANBUL
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
Kalorifer ve Jeneratör Yakıtı (Motorin)
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
65.000 Litre Motorin
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Yüklenici, İdarenin sözleşmede belirtilen mail adresine yapacağı siparişi takiben, idarenin ihtiyacını bildirdiği tarihlerde, göstereceği depolara ve istediği miktarlarda 24 (yirmidört) saat içerisinde teslimatı yapacaktır.
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2026 tarihine kadardır.
3.5. İşe başlama tarihi
:
01.01.2026
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
