HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 00:00

 

KALORİFER VE JENERATÖR YAKITI (MOTORİN)

Kalorifer ve Jeneratör Yakıtı (Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2025/1917646

 

1- İdarenin

1.1. Adı

:

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi

:

Hırkai Şerif Mah.Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) No:58 FATİH/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

:

02126361434

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

  

2.1. Tarih ve Saati

:

25.11.2025 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat.6 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu 34093 Aksaray - Fatih / İSTANBUL



3- İhale konusu mal alımının

  

3.1. Adı

:

Kalorifer ve Jeneratör Yakıtı (Motorin)

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

:

65.000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici, İdarenin sözleşmede belirtilen mail adresine yapacağı siparişi takiben, idarenin ihtiyacını bildirdiği tarihlerde, göstereceği depolara ve istediği miktarlarda 24 (yirmidört) saat içerisinde teslimatı yapacaktır.

3.4. Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2026 tarihine kadardır.

3.5. İşe başlama tarihi

:

01.01.2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:


Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

#ilangovtr Basın no ILN02330490