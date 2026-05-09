İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/3574 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3574 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1- Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1906 ada, 13 parsel sayılı 1.482,26 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "Kargir Apartman" vasıflı ana taşınmazda; 1000/20000 arsa paylı, Giriş kat 3 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. (1/2 Hisse H***N M***T Ç***İ + 1/2 Hisse H***E A***E Ç***İ) Takibe konu taşınmazın tapu kaydında her ne kadar 1/4 Hissesi, M***L E***E Ç***İ ,takip borçlusu olarak 3/8 Hisse H***N M***T Ç***İ + 3/8 Hisse H***E A***E Ç***İ olarak gözüküyor olsa da İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/62 E.. Ve 2023/177 K. Sayılı Kesin Kararında Takibe konu 2 adet taşınmazın 1/4 hissesine sahip olan M***L E***E Ç***İ 'nin ; takip borçluları H***N M***T Ç***İ ve H***E A***E Ç***İ' den başka hayatta kalan mirasçısı bulunmadığından her bir takip borçlusu malike ait müşterek mülkiyet payının 1/2 olduğu kesin olarak hükümde yer almaktadır. Taşınmazın ihalesi gerçekleşmesi halinde tescil belgesi verilirken bu husus dikkate alınarak tescil işlemi yapılacaktır. Adres: 19 Mayıs Mahallesi, Dr. Şevketbey Sokak, No:3C Şişli/ İSTANBUL

Kıymeti: 61.240.000,00 TL (1/2 H***N M***T Ç***İ:TAŞINMAZIN HİSSE DEĞERİ: 30.620.000,00-TL + 1/2 H***E A***E Ç***İ: TAŞINMAZIN HİSSE DEĞERİ: 30.620.000,00-TL) KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:02

2- Özellikleri: İstanbul İl, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1906 ada, 13 parsel sayılı 1.482,26 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "Kargir Apartman" vasıflı ana taşınmazda; 1000/20000 arsa paylı, Giriş kat 4 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. (1/2 Hisse H***N M***T Ç***İ + 1/2 Hisse H***E A***E Ç***İ) Takibe konu taşınmazın tapu kaydında her ne kadar 1/4 Hissesi, M***L E***E Ç***İ ,takip borçlusu olarak 3/8 HisseH***N M***T Ç***İ + 3/8 Hisse H***E A***E Ç***İ olarak gözüküyor olsa da İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/62 E.. Ve 2023/177 K. Sayılı Kesin Kararında Takibe konu 2 adet taşınmazın 1/4 hissesine sahip olan M***L E***E Ç***İ 'nin ; takip borçluları H***N M***T Ç***İ ve H***E A***E Ç***İ' den başka hayatta kalan mirasçısı bulunmadığından her bir takip borçlusu malike ait müşterek mülkiyet payının 1/2 olduğu kesin olarak hükümde yer almaktadır. Taşınmazın ihalesi gerçekleşmesi halinde tescil belgesi verilirken bu husus dikkate alınarak tescil işlemi yapılacaktır. Adres: 19 Mayıs Mahallesi, Dr. Şevketbey Sokak, No:3D Şişli/ İSTANBUL

Kıymeti: 60.511.000,00 TL (1/2 H***N M***T Ç***İ:TAŞINMAZIN HİSSE DEĞERİ: 30.255.500,00-TL + 1/2 H***E A***E Ç***İ: TAŞINMAZIN HİSSE DEĞERİ: 30.255.500,00-TL)KDV Oranı : %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 12:02

08/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

