İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/3727 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3727 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mah. Oba Havyar Mevkii, 648 Ada 12 Parsel, 42/231 Arsa Pay/Payda, 188,94 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Bodrum Zemin Dört Normal Katlı İç Dükkanlı Beş Meskenli Kargir Apartman,1.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Cihangir Mah. Oba Sok. No:17, K:1, D:2 (5 Bağımsız Bölüm) Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 19.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:53

30/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

