×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 00:00

Örnek No:55*

T.C.
İSTANBUL
GAYRİMENKUL
SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/573 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/573 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , USKUMRU Mahalle/Mevki ,BAŞKOPARAN Köyü ,52 Parsel No , 32.750m2 Yüz Ölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın 2043/26200 hissesi niteliğindedir. 
Adresi: Uskumru Mahallesi, Uskumru Caddesi 52 Parsel Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 61.290.000,00 TL 
KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:20
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:20
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , USKUMRU Mahalle/Mevki , BAŞKOPARAN Köyü , 52 Parsel No , 32.750m2 Yüz Ölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın 7/1310 hissesi niteliğindedir
Adresi: Uskumru Mahallesi, Uskumru Caddesi 52 Parsel Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 4.200.000,00 TL 
KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , USKUMRU Mahalle/Mevki , BAŞKOPARAN Köyü ,52 Parsel No , 32.750m2 Yüz Ölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın 33/6550 hissesi niteliğindedir. 
Adresi: Uskumru Mahallesi, Uskumru Caddesi 52 Parsel Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 3.960.000,00 TL 
KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:20
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:20
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:20

16/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02459274

 