İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 00:00

Örnek No:55*

T.C.
İSTANBUL
GAYRİMENKUL
SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/59 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Şişli İlçesi, ŞişliMahallesi, 1031 ada 73 parsel sayılı, 242,50 m² yüzölçümlü 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan 1. Kat 4 no?lu Mesken nitelikli ve 9430/57600 arsa paylı bağımsız bölümün 13/943 hissesidir. E***L A***U ve B***N S***T A***U '' İntifa Hakkı Vardır'' 19/10/2012 Tarih Ve 17433 Yev. Nolu 
Adres: Merkez Mahallesi, Perihan Sokak, İki Mayıs Apartmanı, No:33, K:1 D:4 Şişli / İSTANBUL .
Kıymeti : 176.459,00 TL (Borçlu A**** A*** Çıplak Mülkiyet Hisse Değeri (220.573 - (22.057+22.057).- TL) Not: İntifa hakkı: 22.057 TL
KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:39
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:39

21/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02455502

 