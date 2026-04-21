İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/237 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/237 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, İstinye Mah. Başbahçe Mevkii, 389 Ada 5 Parsel, 12/1280 Arsa Pay/Payda, 8.982,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Dokuz Blok Kargir Apartman, K Blok 4.Kat 10 Nolu ve K Blok 4.Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Aralı Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi: Darüşşafaka Mah. Açelya Sok. Seba Koru Sitesi, Dış K.No: 31A, K Blok, 4.Kat, Daire:6 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 32.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:57

16/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

