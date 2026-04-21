İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/963 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/963 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl, SARIYER İlçe, YENİKÖY Mahalle/Mevki, 296 Ada No, 6 Parsel No, 1.422,22 m2 Yüz Ölçümlü '' Bahçeli Kargir Ev '' nitelikli taşınmazın 1/2 hissesine düşen kuru mülkiyet hakkı niteliğindedir.

Adresi: Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No 79Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 652.500.000,00 TL (1/2 hissesi)

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:00

07/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

