İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/525 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/525 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BEŞİKTAŞ İlçe , ABBASAĞA Mahalle/Mevki , 336 ada, 18 parsel 430,82m2 yüzölçümlü '' Betonarme Karkas Bina ve Arsası '' nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 66/600 arsa paylı 3. Kat 9 Nolu '' Çatı Piyesli Konut'' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Abbasağa Mahallesi, Keşşaf Sokak Misbah Apartmanı No 8/7Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti: 16.000.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:30

13/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02451050