İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/594 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/594 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,4371 parsel sayılı 120,00 m² miktarlı ana gayrimenkul niteliği arsa vasıflı olup,20/100 arsa paylı, 1. kat, 3 nolu daire vasıflı taşınmazın tamamıdır.

Adres: Altıntepsi Mah., Plevne Cad. No: 55 D:3 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 3.300.000,00 TL

Kaydındaki Şerhler: Aile konutu şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:29

25/03/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02433844