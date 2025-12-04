×
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C. 
İSTANBUL
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/241 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/241 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Müzeyyen Sokağa cepheli, tapunun 815 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, üzerinde zemin + 2 normal katlı ruhsatsız yapı bulunan, 86,06 m² miktarlı Arsa vasıflı ana taşınmazın tamamıdır. 
Adres: Yenimahalle Mahallesi, Müzeyyen Sokak, No:18 Sarıyer / İSTANBUL 
Kıymeti : 3.548.762,50 TL 
KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:37
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:37

02/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

