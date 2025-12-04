İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/186 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/186 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-2-3-4-5-6-7-8 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK ADRESİ: Dikilitaş Mah. Yenigelin Sok. No:4-6, Gök Plaza, 7.Kat 18BB, 7.Kat 17BB,6.Kat 16 BB, 6.Kat 15BB,5.Kat 13BB,1.Kat 6 BB, Zemin Kat 3 BB, Zemin Kat 4 BB



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Dikilitaş Mahalle, 412 Ada No, 17 Parsel No, 270/3000 Arsa Payı/payda , 832,00 M² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, 7.kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 42.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Dikilitaş Mahalle, 412 Ada No, 17 Parsel No, 270/3000 Arsa Payı/payda , 832,00 M² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, 7.kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 40.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Dikilitaş Mahalle, 412 Ada No, 17 Parsel No, 160/3000 Arsa Payı/payda , 832,00 M² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, 6.kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:35

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Dikilitaş Mahalle, 412 Ada No, 17 Parsel No, 160/3000 Arsa Payı/payda , 832,00 M² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, 6.kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 24.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:50

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Dikilitaş Mahalle, 412 Ada No, 17 Parsel No, 160/3000 Arsa Payı/payda , 832,00 M² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, 5.kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 24.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:15

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Dikilitaş Mahalle, 412 Ada No, 17 Parsel No, 160/3000 Arsa Payı/payda , 832,00 M² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, 1.kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 23.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Dikilitaş Mahalle, 412 Ada No, 17 Parsel No, 160/3000 Arsa Payı/payda , 832,00 M² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 22.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:40

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Dikilitaş Mahalle, 412 Ada No, 17 Parsel No, 160/3000 Arsa Payı/Payda , 832,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 21.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 15:00

01/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

