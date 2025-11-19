İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/913 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/913 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , M.AYAZAĞA Mahalle/Mevki , 2760 Ada No , 15 Parsel No , 177m2 Yüz Ölçümlü '' Kargir Üç Dükkan'' vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi niteliğindedir. Adresi: Huzur Mahallesi, Barbaros Caddesi No 12A/12B Ve Arka Cephden Kemal Atatürk Caddesi No 13Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 13.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:50

12/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02337675