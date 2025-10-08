İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/277 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/277 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-2-3-4-5-6 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK ADRESİ: Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. Mega Center Gıda Ve Ticaret Merkezi C-33 Blok 4. Kat 30-31-32-33-34-35 BB Bayrampaşa / İSTANBUL

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, 45 Ada No, 4 Parsel No, 65/29054 Arsa Payı/Payda, 29.054,00 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Otuz Dört Bloklu İşYeri, C-33 Blok 4.Kat 32 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, 45 Ada No, 4 Parsel No, 65/29054 Arsa Payı/Payda, 29.054,00 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Otuz Dört Bloklu İşYeri, C-33 Blok 4.Kat 33 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 15:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, 45 Ada No, 4 Parsel No, 20/29054 Arsa Payı/Payda, 29.054,00 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Otuz Dört Bloklu İşYeri, C-33 Blok 4.Kat 30 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, 45 Ada No, 4 Parsel No, 16/29054 Arsa Payı/Payda, 29.054,00 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Otuz Dört Bloklu İşYeri, C-33 Blok 4.Kat 31 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 15:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, 45 Ada No, 4 Parsel No, 16/29054 Arsa Payı/Payda, 29.054,00 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Otuz Dört Bloklu İşYeri, C-33 Blok 4.Kat 34 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:20

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, 45 Ada No, 4 Parsel No, 20/29054 Arsa Payı/Payda, 29.054,00 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Otuz Dört Bloklu İşYeri, C-33 Blok 4.Kat 35 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 15:00

06/10/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

