İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
İSTANBUL
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/95 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/95 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , ZEKERİYAKÖY Mahalle/Mevki , 0 Ada No , 247 Parsel No , 20.200m2 Yüz Ölçümlü Tarla ve Kargir Çiftlik Binası nitelikli taşınmazın 99/100 hissesi niteliğindedir. Adresi: Zekeriyaköy Mahallesi, Sazlıdere Caddesinde Yer Almaktadır. Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 799.920.000,00TL (99/100 hissesi)
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:40
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , ZEKERİYAKÖY Mahalle/Mevki , 0 Ada No , 245 Parsel No , 21.800m2 Yüz Ölçümlü Tarla ve Kargir Çiftlik Binası nitelikli taşınmazın 99/100 hissesi niteliğindedir.
Adresi:Zekeriyaköy Mahallesi, Sazlıdere Caddesinde Yer Almaktadır. Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 863.280.000,00TL(99/100 hissesi)
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 10:40
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , ZEKERİYAKÖY Mahalle/Mevki , 0 Ada No , 244 Parsel No , 20.600m2 Yüz Ölçümlü Tarla ve Kargir Çiftlik Binası nitelikli taşınmazın 99/100 hissesi niteliğindedir. Adresi: Zekeriyaköy Mahallesi, Sazlıdere Caddesinde Yer Almaktadır. Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 815.760.000,00 TL (99/100 hissesi)
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:40
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , ZEKERİYAKÖY Mahalle/Mevki , 0 Ada No , 243 Parsel No , 21.575m2 Yüz Ölçümlü Tarla ve Kargir Çiftlik Binası nitelikli taşınmazın 99/100 hissesi niteliğindedir.
Adresi: Zekeriyaköy Mahallesi, Sazlıdere Caddesinde Yer Almaktadır. Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 854.370.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:40
18/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02306147