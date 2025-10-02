×
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
İSTANBUL 
GAYRİMENKUL
SATIŞ İCRA DAİRESİ
2022/587 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/587 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mah. 277 Ada 2 Parsel, 370/1739 Arsa Pay/Payda, 99,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Dört Katlı Dört Daireli Kargir, 3.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Cihannüma Mah. Faruk Canıtez Sok. No:2 Gün Apt, 3.Kat, Daire:5 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 6.550.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 15:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 15:00

30/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02305371

 