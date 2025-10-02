İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/587 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/587 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mah. 277 Ada 2 Parsel, 370/1739 Arsa Pay/Payda, 99,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Dört Katlı Dört Daireli Kargir, 3.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Cihannüma Mah. Faruk Canıtez Sok. No:2 Gün Apt, 3.Kat, Daire:5 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 6.550.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 15:00

30/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02305371