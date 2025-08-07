İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/325 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/325 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , GÖKTÜRK Mahalle/Mevki , 101 Ada No , 17 Parsel No , 1725/105070 Arsa Paylı , 1.260,84m2 Yüz Ölçümlü , 1. BODRUM KAT 4 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Göktürk Mahallesi, 1.Dilek Sokak 11-13 , 1. Canan Sokak 12/16 İç Kapı Numarası 1 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 4.000.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:50

05/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02273767