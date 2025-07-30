İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/2803 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2803 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BEYOĞLU İlçe , CİHANGİR Mahalle/Mevki , 655 Ada No , 47 Parsel No , 217m2 Yüz Ölçümlü '' kargir ev '' nitekli taşınmazın 37/72 hissesi niteliğindedir.

Adresi: Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi No 19 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 203.500.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 14:10

21/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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