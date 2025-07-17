İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/130 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/130 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , DÜĞMECİLER Mahalle/Mevki , Sofular Caddesi Köyü , 336 Ada No , 7 Parsel No , 77 Yüz Ölçümü Bahçeli Ahşap Evin Tamamı ,

Adresi :İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mah., Zekaidede Sk. No: 16Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 11.676.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:46

11/07/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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