İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1406 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1406 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Osmanpaşa Mahallesi, Osmanpaşa Çiftliği Mevkii, 9707 Ada 16 Parsel, 46/3887 Arsa Pay/Payda, 3.887,85 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Bahçeli Kargir İki Bina, A2 Blok 2. Normal Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamıdır.

Adres: Merkez Mah. Burcu Sok. Kağıthane Konutları, No:3/B, K:2, D:15Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 5.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:01

02/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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