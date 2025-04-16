İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1334 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1334 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Köyü mahallesi, 1806 parselde bulunan, kat mülkiyetli,2B+Z+4NKatlıBetonarme Dükkan VeKonutasınitelikli,1.080,00 m2 miktarlı taşınmazın 56/2.160 arsa paylı, dubleks mesken vasıflı, A blok, 4 + çatı katı, 25 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Göktürk Mahallesi,2.Kartal Sokak, G1 Konutları,No:3A3 , A3 Blok,K: 4 , D:8(25 Bağımsız Bölüm) Eyüp / İSTANBUL Kıymeti : 13.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:34

14/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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