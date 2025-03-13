İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/245 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/245 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah, Harmantepe Mevkii, 6575 Ada, 18 Parsel, 161,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Arsa Nit. Taş. Borçluya Ait 1/4 Hissesi.

Adresi : Harmantepe Mah. Saray Sok. No:18 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 3.278.125,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah, Harmantepe Mevkii, 6610 Ada, 6 Parsel, 64,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Arsa Nit. Taşınmazın Borçluya Ait 17/96 Hissesi.

Adresi : Harmaptepe Mah. Talatpaşa Cad. No:253 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 3.475.260,42 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 14:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl , Beşiktaş İlçe, Cihannüma Mahalle, 500 Ada No, 25 Parsel No , 14/100 Arsa Payı/Payda, 159,19 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Sekiz Katlı İki Dükkan ve Büroları, 1.Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Bürolar Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/4 Hissesi.

Adresi : Cihannuma Mah. Barbaros Bulvarı, No:8, D:3 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 4.275.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 15:00

07/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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