İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1086 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1086 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, 6666 Ada No, 3 Parsel No, 550/115000 Arsa Payı/Payda, 6.511,25 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, A Blok 4.kat 62 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Yahya Kemal Mah. Güzeldere Cad. No:6,Vera Residence A Blok, 4.Kat D:62 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 15:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, 6666 Ada No, 3 Parsel No, 350/115000 Arsa Payı/Payda, 6.511,25 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, B Blok Zemin Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taş. Tamamı.

Adresi : Yahya Kemal Mah. Güzeldere Cad. No:6,Vera Residence B Blok, Zemin Kat D:17 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 5.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 15:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, 6666 Ada No, 3 Parsel No, 400/115000 Arsa Payı/Payda, 6.511,25 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, A Blok 4.Kat 66 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Yahya Kemal Mah. Güzeldere Cad. No:6,Vera Residence A Blok, 4.Kat D:66 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 15:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, 6666 Ada No, 3 Parsel No, 300/115000 Arsa Payı/Payda, 6.511,25 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, B Blok Zemin Kat 20 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taş. Tamamı.

Adresi : Yahya Kemal Mah. Güzeldere Cad. No:6,Vera Residence B Blok, Zemin Kat D:20 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 15:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, 6666 Ada No, 3 Parsel No, 350/115000 Arsa Payı/Payda, 6.511,25 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, A Blok 2. Kat 28 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Yahya Kemal Mah. Güzeldere Cad. No:6,Vera Residence A Blok, 2.Kat D:28 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 15:00

04/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02189405