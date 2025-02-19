İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/544 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/544 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, İSTİNYE Mahalle/Köy, 1688 Ada, 3 Parsel, stanbul, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Ergenekon Sokakta, tapunun 1688 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Ergenekon Sokaktan 9-11-13 dış kapı numarası alan 665,98m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın; 83793331/2663920000 hissesi ile, 450/4757 hissesi niteliğindedir. Adres: İstinye Mahallesi, Ergenekon Sokak, No: 9-11-13 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 4.537.883,99 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 15:00

17/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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