İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/582 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/582 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Sarıyer İlçe , İstinye Mahalle/mevki , Hilal Çayır Köyü , 391 Ada No , 9 Parsel No , 7/1008 Arsa Payı , 7.426 Yüz Ölçümü , Ana Taşınmaz Niteliği Yedi Normal Bir Çatı Ara Katlı Yedi Olan C Blok Zemin Kat 4 Nolu Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Poligon Mahallesi, Lara Sokak, Seba Residence No:4C Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 14.800.000,00 TL (1/1 Hissesi)

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 12:20

09/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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