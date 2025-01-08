İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1083 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1083 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , TOPÇULAR Mahalle/Mevki , 170 Ada No , 22 Parsel, 284491/227592500 Arsa Paylı, 17.772,78 m2 yüz Ölçümlü, 5. KAT B BLOK 92 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Topçular Mahallesi, Maltepe Caddesi, Axis İstabul, No:4-1, B Blok, K:5 D:92 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 9.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 11:40

03/01/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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