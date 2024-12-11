İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/393 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/393 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , EREĞLİ Mahalle/Mevki , 1555 Ada No , 36 Parsel No , 30/2352 Arsa Paylı , 299,09 Yüz Ölçümlü , 1. KAT 13 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Şehremini Mah. Turgut Özal Millet Caddesi No 155 İç Kapı No 13 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 3.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:40

09/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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