İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.İSTANBULGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/535 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/535 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Şişli İlçe, Şişli Mah, 1066 Ada, 24 Parsel, 16/700 Arsa Payı/Payda, 902,50 m² Ana Taş, Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Sekizer Kat Onaltışar Daire Bir Deposu olan Kargir Üç Blok Apt, 2. Blok 1. Kat 7 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Altı Nolu Mesken Olan Taş. Tamamı. Adresi : Merkez Mah, Sıra Cevizler Cad No:55 1. Günaydın Apt. K:1 D:6 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 5.000.000,00 TLKDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 14:05

03/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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