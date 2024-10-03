İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ:

2021/734 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/734 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Emniyet Evleri (Tapuda: Merkez) Mahallesi, Çelebi Mehmet Caddesinde,Talatpaşa Caddesinde, tapunun 9530 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Çelebi Mehmet Caddesinden 21/23 C dış kapı numarası alan 77,00m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 16/272 hissesidir.

Adresi :Emniyet Evleri (Tapuda: Merkez) Mahallesi, Çelebi Mehmet Caddesi No: 21/23 C Kağıthane /İSTANBUL

Kıymeti : 709.758,82 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 14:00

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Emniyet Evleri (Tapuda: Merkez) Mahallesi, Çelebi Mehmet Caddesinde,Talatpaşa Caddesinde, tapunun 9530 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı ve Çelebi Mehmet Caddesinden 21/23 dış kapı numarası alan 93,00m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 12/93 hissesidir.

Adresi : Emniyet Evleri (Tapuda: Merkez) Mahallesi, Çelebi Mehmet Caddesi No: 21/23Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 1.853.419,35 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 14:30

27/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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