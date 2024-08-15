İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/1322 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1322 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, Alibeyköy Mahalle, Taşköprü Yolu Mevkii, 122 Ada, 91 Parsel, 1.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi: Eyüpsultan İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, Kalkan Sokak, 25 Dış Kapı Numarası Eyüp /

İSTANBUL Kıymeti: 2.500.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:10

12/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02076707