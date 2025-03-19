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İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 00:00

T.C.
İSTANBUL
GAYRİMENKUL
SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/1864 ESAS

TAŞINMAZIN BİLİRKİŞİ RAPORU İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ, 6********3Vergi Nolu,
VEKİLİ : Av. Hakan Türkmen
Av. Engin Yıldırım
BORÇLU US-TAŞ NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT VE MALZEMELERİ GIDA MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 8*******6 Vergi Nolu,
BORÇLU BİSAN İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 1*******1 Vergi Nolu,

Yukarıda dosya numarası bulunan gayrimenkulün Kıymet Takdiri yapılmasına karar verilmekle, tapu kayıtlarında yapılan incelemede; Hatay İli, Antakya İlçesi, Aşağıekinci Mah. 3110 Parsel A Blok 8 Nolu Bağımsız Bölüm niteliğindeki Taşınmazın bilirkişi raporu düzenlenmiştir.

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın bulunduğu yere Hatay İcra Müdürlüğü 2019/446 talimat sayılı dosyasından 13/03/2024 keşif tarihli ve 08/04/2024 tarihli rapor Müdürlüğümüz dosyasına sunuldu.
Kıymet takdiri yapılan Hatay İli, Antakya İlçesi, Aşağıekinci Mah. 3110 Parsel A Blok 8 Nolu Bağımsız Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmazın 08/04/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre 276.006,00 TL olduğu takdir edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur. 14/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02191937