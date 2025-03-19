T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1864 ESAS

TAŞINMAZIN BİLİRKİŞİ RAPORU İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ, 6********3Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Hakan Türkmen

Av. Engin Yıldırım

BORÇLU : US-TAŞ NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT VE MALZEMELERİ GIDA MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 8*******6 Vergi Nolu,

BORÇLU : BİSAN İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 1*******1 Vergi Nolu,

Yukarıda dosya numarası bulunan gayrimenkulün Kıymet Takdiri yapılmasına karar verilmekle, tapu kayıtlarında yapılan incelemede; Hatay İli, Antakya İlçesi, Aşağıekinci Mah. 3110 Parsel A Blok 8 Nolu Bağımsız Bölüm niteliğindeki Taşınmazın bilirkişi raporu düzenlenmiştir.

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın bulunduğu yere Hatay İcra Müdürlüğü 2019/446 talimat sayılı dosyasından 13/03/2024 keşif tarihli ve 08/04/2024 tarihli rapor Müdürlüğümüz dosyasına sunuldu.

Kıymet takdiri yapılan Hatay İli, Antakya İlçesi, Aşağıekinci Mah. 3110 Parsel A Blok 8 Nolu Bağımsız Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmazın 08/04/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre 276.006,00 TL olduğu takdir edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur. 14/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02191937