Ä°STANBUL Ã‡EVRE ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K VE Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°L MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ AVRUPA YAKASI MÄ°LLÄ° EMLAK DAÄ°RESÄ° BAÅžKANLIÄžI

1-YukarÄ±da nitelikleri belirtilen mÃ¼lkiyeti Hazine'ye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±n satÄ±ÅŸ ve kira ihaleleri, 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45. maddesine gÃ¶re "AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼" ile yukarÄ±da gÃ¶sterilen gÃ¼n ve saatlerde Ä°stanbul Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸiklÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Avrupa YakasÄ± Milli Emlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76-78 zemin kat ÃœskÃ¼dar/Ä°STANBUL adresinde, Ä°hale Salonunda yapÄ±lacaktÄ±r.Â

2- Ä°haleye iÅŸtirak etmek isteyenlerin;Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

a) GeÃ§ici Teminat Bedelinin Ä°stanbul DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznesine veya ÃœskÃ¼dar Mal MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznesine nakit olarak yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (GeÃ§ici teminat olarak kabul edilebilecek deÄŸerler:

1)TedavÃ¼ldeki TÃ¼rk ParasÄ±,

2) Mevduat veya KatÄ±lÄ±m BankalarÄ±nÄ±n verecekleri sÃ¼resiz teminat mektuplarÄ±,

3)Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca ihraÃ§ edilen Devlet Ä°Ã§ BorÃ§lanma Senetleri veya bu senetler yerine dÃ¼zenlenen belgeler. GeÃ§ici teminat mektubunun ÅŸekil ve iÃ§eriÄŸinin 2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarÄ±nca yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ D.Ä°. Genelgelerinde belirtilen ÅŸartlarÄ± -sÃ¼resiz ve limit iÃ§i olarak dÃ¼zenlenecek, iÅŸin Ã¶zelliÄŸi belirtilecek, banka teyit yazÄ±sÄ± ile birlikte getirilecektir- taÅŸÄ±masÄ± gerekmektedir.),Teminatlarda hesaba EFT kabul edilmemektedir. !!!Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

b) GerÃ§ek kiÅŸilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasÄ±nÄ± iÃ§eren) nÃ¼fus kayÄ±t Ã¶rneÄŸi veya aslÄ± ibraz edilmek kaydÄ±yla kimlik fotokopisi, ikametgah belgesini, Ã–zel hukuk tÃ¼zel kiÅŸilerinin, idare merkezlerinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu ticaret veya sanayi odasÄ±ndan yahut benzeri meslekÃ® kuruluÅŸtan, ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ sicil kayÄ±t belgesi ile tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifte bulunacak kiÅŸilerin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi temsile tam yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir noterlikÃ§e tasdik edilmiÅŸ vekÃ¢letnameyi, Kamu tÃ¼zel kiÅŸilerinin ise, tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifte bulunacak kiÅŸilerin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi temsile yetkili olduÄŸunu belirtir belgeyi, Ortak katÄ±lÄ±m halinde noter tasdikli ortak giriÅŸim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapÄ±lacaÄŸÄ± adreste toplanacak olan Ä°hale Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (Ä°hale Servisine) baÅŸvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- SatÄ±ÅŸ bedelinin tamamÄ± peÅŸin veya 1/4 Ã¼ peÅŸin kalanÄ± en fazla iki yÄ±lda, eÅŸit taksitlerle ve Ã¼Ã§er aylÄ±k dilimler halinde 8 taksit ile ve kanunÃ® faizi ile birlikte Ã¶denebilir. Listede bulunan satÄ±lÄ±k taÅŸÄ±nmazlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ bedellerinin peÅŸin olarak Ã¶denmesi halinde satÄ±ÅŸ bedeline yÃ¼zde yirmi indirim uygulanÄ±r. PeÅŸin Ã¶demede yÃ¼zde yirmi indirim seÃ§eneÄŸi listedeki satÄ±lÄ±k taÅŸÄ±nmazlar iÃ§in geÃ§erlidir. Kira bedeli ise 1/4'Ã¼ peÅŸin kalanÄ± Ã¼Ã§er aylÄ±k dÃ¶nemler halinde Ã¶denecektir.

4- Ä°haleye ait ÅŸartname mesai saatleri iÃ§erisinde Ã¼cretsiz olarak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde gÃ¶rÃ¼lebilir. AyrÄ±ca ihale ilanlarÄ± www.milliemlak.gov.tr adresinde satÄ±ÅŸ/kiralama ilanlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ve Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak DuyurularÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden takip edilebilir.

5- Ä°haleye katÄ±lacaklarÄ±n nakit olarak yatÄ±racaklarÄ± geÃ§ici teminat bedellerini, yukarÄ±da belirtildiÄŸi gibi Ä°stanbul DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznesine veya ÃœskÃ¼dar Mal MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznesine nakit olarak yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin AlÄ±ndÄ± Makbuzunu Ä°hale Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (Ä°hale Servisine) teslim etmeleri gerekmekte olup, yukarÄ±da belirtildiÄŸi gibi Teminatlarda hesaba EFT kabul edilmemektedir. EFT ihale sonrasÄ± satÄ±ÅŸ/kira bedeli Ã¶demede kabul edilmektedir. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

6- SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar KDV'den, satÄ±ÅŸ ve devir iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlenen belgeler vergi, resim ve harÃ§tan mÃ¼stesnadÄ±r.

7- SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar 5 yÄ±l sÃ¼re ile Emlak Vergisine tabi deÄŸildir.

8- SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n; satÄ±ÅŸ bedelleri Ã¼zerindenÂ 5.000.000,00-TL'ye (BeÅŸMilyonTL'ye) kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %1 (yÃ¼zde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeÅŸmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§im %0.5 (binde beÅŸ) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aÅŸan kÄ±smÄ± iÃ§in % 0.25 (on binde yirmi beÅŸ) oranlarÄ±nda iÅŸlem bedeli peÅŸin olarak tahsil edilir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

9- Posta ile yapÄ±lacak mÃ¼racaatlarda teklifin ihale saatinden Ã¶nce komisyona ulaÅŸmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayÄ± Ä°dare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir. Ä°lan olunur.