İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Belge Adı Açıklama Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; İş deneyimi göstermek üzere sunulan işe ait sözleşme damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin Belge/Belgeler İdari Şartnamenin 7.5.4. maddesi İş deneyimini tevsik etmek üzere gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen bir işe ait sözleşmenin kullanılması halinde, damga vergisine ilişkin bilgiler beyan edilecektir. Belge No: Belge Tarihi: Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; İş deneyimi göstermek üzere sunulan işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırılmış ise, personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfasından düzenlenmiş, idarece teyidi yapılabilen SGK Belgeleri İdari Şartnamenin 7.5.4. maddesi İş deneyimini tevsik etmek üzere gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen bir işe ait sözleşmenin kullanılması halinde, SGK Belgesine ilişkin bilgiler beyan edilecektir. (Sözleşme süresi boyunca aylık SGK hizmet listesi beyan edilecek ve her ay için ayrı satır açılacaktır.) Barkod No: Belge Tarihi: