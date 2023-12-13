İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SİNEMA SİSTEMİ VE MUHTELİF EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

SİNEMA SİSTEMİ VE MUHTELİF EKİPMANLARI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1329764

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası - Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 449 42 60 - 212 449 41 63 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SİNEMA SİSTEMİ VE MUHTELİF EKİPMANLARI b) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Kalem Sinema Sistemi ve Muhtelif Ekipmanları

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin İstanbul ili içerisinde göstereceği yere/yerlere teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yere/yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu mal için teslim süresi 90 (Doksan) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.01.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler imalatçı ise, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan Sıra No:6 (Ses İşlemcisi Tip 1), Sıra No:8 (Projeksiyon Cihazı Tip 1), Sıra No:10 (Medya Sunucusu) ve Sıra No:22 (Projeksiyon Perdesi Tip 1) kalemleri için İdari Şartnamenin 7.5.2.a. maddesine ait belgelerden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

İstekliler imalatçı değil ise Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan Sıra No:6 (Ses İşlemcisi Tip 1), Sıra No:8 (Projeksiyon Cihazı Tip 1), Sıra No:10 (Medya Sunucusu) ve Sıra No:22 (Projeksiyon Perdesi Tip 1) kalemleri için Yetkili satıcı veya yetkili temsilci belgesi ile birlikte beyan ettiği yetkili satıcı veya yetkili temsilci belgesinin imalatçısına ait İdari Şartnamenin 7.5.2.a. maddesinde belirtilen belgelerden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Beyan etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Marka/Model;

- İstekliler teklif edilen tüm mallara ait açık şekilde yazılmış Marka/Model bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Beyan etmeyen istekliler ile Teknik Şartnamede belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İdari şartnamenin 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamındaki istekliler, teknik şartnamedeki teknik verileri tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri ürünlere ait Marka/Model bilgilerine ait belgeleri sunacaklardır. Marka/Model bilgilerini 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamında sunmayan isteklilerin teklifleri ile Marka/Model bilgilerini sunup, Teknik Şartnamede belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.



Katalog, çizim, fotoğraf, internet çıktıları veya benzeri tanıtım materyalleri;

- İstekliler, teknik şartnameye uygun olduğunu tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri malların fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. tanıtım materyallerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

Üretici veya ithalatçıların internet ortamında yayımladıkları tanıtıcı materyallerin internet çıktıları kabul edilecektir. Ürünlere ait katalog, çizim, fotoğraf, internet çıktıları veya benzeri tanıtım materyalleri teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İdari şartnamenin 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamındaki istekliler, teknik şartnamedeki teknik verileri tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri ürünlere ait katalog, çizim, fotoğraf, internet çıktıları veya benzeri tanıtım materyallerine ait belgeleri sunacaklardır. Çoklu ürün kataloglarında teklif edilen malzemeler işaretlenmiş olacaktır. Bu belgeler istekliler tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Katalog, çizim, fotoğraf, internet çıktıları ve benzeri tanıtım materyallerini 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamında sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



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