İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
|1) Encümen Kayıt No
|3648
|2) İşin Konusu / Nevi / Miktarı
|Bayrampaşa ilçesi, Esenler Mahallesi, 0 ada, 1172 parseldeki, Bayrampaşa Toptancı Hali, A-1 Blok, 1 Nolu dükkanın yanındaki merdiven girişinin sağ tarafındaki 14,20 m² alanlı deponun, 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi
|3) Muhammen Bedel
|10.650.-TL + KDV/AY (383.400.-TL + KDV/3 YIL)
|4) Geçici Teminat
|11.502.-TL
|5) Kira Süresi
|3 Yıl
|6) İhale Tarihi ve Saati
|26 Temmuz 2023 Saat: 11.20
|7) İhalenin Yapılacağı Yer:
|İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Saraçhane-Fatih/İstanbul
|8) İhale Usulü
|2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
|9) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer
|İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir ya da aynı adreste ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 33 99 Fax: 0212 449 51 33
|10. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
10.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti,
10.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).
10.3. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
10.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (10.4.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.
10.5. İmza sirküleri,
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (10.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
10.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
10.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
10.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.
10.9. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu olmadığına ve İBB tarafından İcra takibinde borcu bulunmadığına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”.
10.10. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. )
11) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
13) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 26 Temmuz 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
16) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN01856195