İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi (Gerçek kişiler) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat Tüzel Kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi Vekâleten katılım sağlanması halinde Noter tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilecek borcu yoktur belgesi. İhale ilan tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 3 yıl süre ile Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen müze ve benzeri tarihi ve turistik mekânlar bünyesinde stant veya büfe işletmeciliği yaptığına ilişkin ilgililerince onaylı Belge’ye sahip olmak. ( Kamuda gerçekleştirilen bir iş ise İş Deneyim Belgesi, Özel sektörde gerçekleştirilen bir iş ise sözleşme, fatura ve damga vergisi dekontu sunulacaktır.) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, yasal mevzuata göre düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ve İhale dokümanları arasında yer alan standart forma uygun ortak girişim beyannamesi, Doküman satın alındığına dair belge sunulacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sunmaları gerekmektedir.