İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 00:00
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.’DEN
1 ADET STANT ALANI KİRAYA/İŞLETMEYE VERİLECEKTİR.
Şirketimiz tasarrufunda bulunan, Miniatürk Mini Türkiye Parkı İçerisinde Mevcut; Miniatürk Müzesi İçinde Bulunan 6 m²’lik Alanın Meyvesuyu Standı Kurularak İşletilmek Üzere 2 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi, ihalesi yapılacaktır.
|Taşınmazlara Dair Bilgiler:
- İli: İstanbul
- İlçesi: Beyoğlu
- Cinsleri: 6 m²’lik 1 adet Stant alanı
- Adres(Cadde-Sokak-No): Örnektepe, İmrahor Cd. No:7, 34445 Beyoğlu/İstanbul
|Muhammen Bedeli
|468.000,00 TL / 2 YIL + KDV (Aylık 19.500,00 TL*24 AY)’dir.
|Geçici Teminatı
|14.040,00 TL ( OnDörtBinKırkTürk Lirası)
|Kira Süresi
|İşletme, süresi, işletme sözleşmesinin noter onayına müteakiben yapılacak yer tesliminden itibaren 2 (İki) yıldır.
|İhale Tarihi ve Saati
|30.10.2024 - 11:30
|İhalelerin Yapılacağı Yer
|İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonu
|İhalelerin Usulü
|2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
İhale şartnameleri
|Maltepe Mah. 328 Sk. Osmanlı Evleri No: 49 34010 Topkapı-Zeytinburnu/İstanbul adresinden satın alınacaktır.
|Tel: 0212 467 07 00
|Fax: 0212 467 07 28
|Şartname Bedelleri
|1.000,00 TL’dir.
|İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
İhaleye katılacak isteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sunmaları gerekmektedir.
- Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi (Gerçek kişiler)
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
- Tüzel Kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi
- Vekâleten katılım sağlanması halinde Noter tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi
- İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilecek borcu yoktur belgesi.
- İhale ilan tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 3 yıl süre ile Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen müze ve benzeri tarihi ve turistik mekânlar bünyesinde stant veya büfe işletmeciliği yaptığına ilişkin ilgililerince onaylı Belge’ye sahip olmak. ( Kamuda gerçekleştirilen bir iş ise İş Deneyim Belgesi, Özel sektörde gerçekleştirilen bir iş ise sözleşme, fatura ve damga vergisi dekontu sunulacaktır.)
- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, yasal mevzuata göre düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ve İhale dokümanları arasında yer alan standart forma uygun ortak girişim beyannamesi,
- Doküman satın alındığına dair belge sunulacaktır.
#ilangovtr Basın no ILN02104541