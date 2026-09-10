İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

11. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

11.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı,

11.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).

11.3. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

11.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (11.4.a.) ve (11.4.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

11.5. İmza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (11.5.a.) ve (11.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

11.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

11.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,

11.8. İhale konusu işle ilgili olarak, Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı veya Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi Lisansı,

11.9. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

11.10. Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

11.11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü, Emlak Şube Müdürlüğü ve Mesken Şube Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Şube Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”

12. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 22 Eylül 2026 Saat: 11.30’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

17) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.