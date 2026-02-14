İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan; "Spor tesisleri ve stadyumlara otomat konularak işletmeye verilmesi’’ işinin ihalesi yapılacaktır.

10) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

10.1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

10.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

10.1.2. Tüzel kişiler ve Yabancı isteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Adres Beyanı)

10.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (10.1.3.a.) ve (10.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 10.1.4. İmza Sirküleri. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (10.1.4.a.) ve (10.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 10.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

10.1.6. Ortak girişim beyannamesi.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

10.1.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

10.1.8. En az 1 yıl otomat işletmeciliği veya büfe ya da kantin işletmeciliği yaptığına dair belge. (Faaliyet Belgesi, İşyeri Açma Ruhsatı vb.)

10.1.9. İstanbul Büyükşehir Belediyesine, kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu olmadığını ve İBB tarafından icra takibinde borcu bulunmadığına dair Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak ‘‘Borcu Yoktur Belgesi’’

10.1.10. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. )

11) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

13) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 03 Mart 2026 Saat: 10.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

14) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

15) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.