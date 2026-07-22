T.C.İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ

Sayı :2025/4151-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/03/2025 tarih, 2024/199 (E) ve 2025/115 (K) sayılı kararı ile Katılan Abit Elcasım'in taraf olduğu sanıklar hakkında Nitelikli Yağma suçundan mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükümlere karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 28/04/2026 tarih, 2025/4151 E 2026/1137 K sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada tebligata yarar adres bilgisi bulunmayan katılan Abit Elcasım'e tebliği mümkün olmayışı karşısında

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, Nitelikli Yağma suçu yönünden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 2 ( iki ) hafta içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği ve verilen kararın sanıklar müdafi tarafından temyiz edildiği hususu İLAN OLUNUR. 21.07.2026

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