T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ

13.11.2025

Esas No;2025/1418

Karar No : 2025/2858

İLAN

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 31/12/2024 tarih, 2023/354 (E) ve 2024/413 (K) sayılı kararı ile sanık Ersin Pakır hakkında Nitelikli Yağma suçundan mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükme karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 05/11/2025 tarih, 2025/1418 E 2025/2858 K sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada adres bilgisi bulunmayan müşteki Muhammed Bilal oğlu 2000 doğ. Şehraz Ali'ye tebliği mümkün olmaması karşısında;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 2 ( iki ) hafta içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 13.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02337130