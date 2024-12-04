T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ

Sayı : E.74842109-2023/57-Ceza Dava Dosyası

İLAN

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/04/2021 tarih, 2017/357 (E) ve 2021/187 (K) sayılı kararı ile sanık Kammar Abbas hakkında Nitelikli Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükümlere karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 03/04/2024 tarih, 2023/57 E 2024/969 K sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada adres bilgisi bulunmayan sanık Kammar Abbas'a tebliği mümkün olmayışı karşısında

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan verilen karar yönünden 5271 Sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere karar verildiği, Nitelikli Yağma suçu yönünden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren ( 15 ) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 02.12.2024

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