İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİNDEN

Esas No :2023/1714

Karar No : 2024/295

İLAN

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/11/2022 tarih, 2019/340 (E) ve 2022/487 (K) sayılı kararı ile sanık Yunus Demir tarafından AhmedMohsın Khalatı Khalatı'ya yönelik işlenen Hırsızlık suçundan ve sanık Yunus Demir ve sanık Hüseyin Kızıldağ tarafından Saleh Salem Ahmed Abu-Elsamen'e yönelik işlenen Hırsızlık suçundan mahkumiyetlerine karar verildiği, verilen hükme karşı sanıklar tarafından istinaf talebinde bulunulduğu dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 2023/1714 E 2024/295 K sayılık ararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, dosyada bulunan adresine katılan AhmedMohsın Khalatı Khalatı ve Saleh Salem Ahmed Abu-Elsamen'e verilen hükmün ve temyiz dilekçelerinin tebliği mümkün olmamış, tebligata yarar adresi bulunmayan mahkeme dosyasında adı geçen katılanlara ilanen tebligat yapılmış olması karşısında ;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, Hırsızlık suçundan verilen karar yönünden İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hüküm yönünden ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren ( 15 ) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği ve sanıklar tarafından verilen hükümlere yönelik temyiz yasa yoluna başvurulmuş olduğu hususu İLAN OLUNUR. 22.11.2024

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