İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/74 Esas

KARAR NO : 2024/574

Davacı MALİYE HAZİNESİ aleyhine dairemizde görülen davalılar Vahit Fatih, Mine Bazgosha, Murattıtayıer Jı Ang, Emin Mergen, Bulut İnşaat Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi vd. hakkında açılan tapu iptali ve tescil davasında karar ilamının ve temyiz dilekçesinin yapılan tüm yazışma ve aramalara rağmen açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilemeyen davalılardan Vahit Fatih, Mine Bazgosha, Murattitayıer Jı Ang, Bulut İnşaat Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Emin Mergen'e ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1- Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜNE,

2- Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22/11/2022 tarih 2013/261 Esas, 2022/431 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, HMK 353/1-b-2 maddesi uyarınca gerekçe ve hüküm düzeltilmek suretiyle;

3- Asıl dosya, birleşen 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/880 Esas sayılı dosya ve birleşen 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/357 Esas sayılı dosyalarındaki dava konusu talebin kanun değişikliği nedeniyle reddine" karar verildiği ve karar ilamının davacı vekili tarafından temyiz edildiğinin Vahit Fatih, Mine Bazgosha, Murattitayıer Jı Ang, Bulut İnşaat Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Emin Mergen'e karar ilamı ile temyiz dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/12/2024

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