T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. CEZA DAİRESİ

İLAN

DOSYA NO : 2021/1726 Esas

KARAR NO : 2021/3486

Nitelikli Yağma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/11/2021 tarihli ilamı ile 149/1-a-b-c-d-h maddesi gereğince, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/03/2021 tarih ve 2019/118 Esas 2021/135 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında Nitelikli Yağma suçu yönünden 7 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS cezası, Dairemizin İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair temyiz yolu açık olan karara Güven ve Fatma oğlu, 15/09/1977 doğumlu, sanık ZAFER YILDIZ' ın yasal süresi içinde temyiz yoluna başvurmamış olması nedeniyle 23/12/2021 tarihinde cezası kesinleşmiş olup infaz işlemlerine başlanmıştır. Sanık Zafer Yıldız müdafii Av. Emre Ertekin' in 07/02/2022 tarihli dilekçesi ile eski hale getirme talebinde bulunması nedeniyle, dosyanın Yargıtay' a gönderilmesi üzerine, gerekçeli kararın sanığa da tebliğ edilmesi için dosya iade edilmekle, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, 5271 Sayılı Kanunun 295. maddesi gereğince, tebliğden itibaren 7 gün içinde temyiz nedenlerini bildirir gerekçelerini bildirmesi, bildirmediği taktirde başvurunun sebep yokluğundan reddedileceği ihtarlı gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ÜSTÜ GENEL GAZETELERİN BİRİNDE BİR DEFAYA MAHSUS VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.11.2024

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